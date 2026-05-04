Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Lkw in Rehr verunfallt: Stundenlange Vollsperrung

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Helvesiek/Rehr. Heute gegen 10.15 Uhr kam ein Lkw auf der K 212 zwischen Helvesiek (L 130) und Lauenbrück (B 75) aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte im Seitenraum mit mindestens zwei Straßenbäumen und kippte anschließend auf die Seite. Der Auflieger war mit rund 24 Tonnen Düngemittel beladen. Der 59-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Durch die Kollision wurde mindestens ein Baum so stark beschädigt, dass er umzustürzen droht. Für die Unfallaufnahme sowie die aufwendigen Bergungsmaßnahmen und Sicherungsarbeiten ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die späten Nachmittags- oder frühen Abendstunden andauern.

Da zudem Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug austraten, war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Hinweis: Aufgrund eines Redaktionsfehlers bei der Ortsangabe wurde diese Mitteilung angepasst und erneut veröffentlicht.

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