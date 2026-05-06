Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Verletzte nach Unfall auf der A1 - Vollsperrung eingerichtet ++ Zeugen nach Unfallflucht in Sittensen gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Drei Verletzte nach Unfall auf der A1 - Vollsperrung eingerichtet ++

BAB 1/Elsdorf. Gestern Morgen gegen 08.25 Uhr kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen Sittensen und Elsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw, einem Transporter und einem Lkw. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer den Hauptfahrstreifen und beabsichtigte, auf die Mittelspur zu wechseln, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dort fuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter, der daraufhin auf den linken Fahrstreifen wechselte, um dem Lkw das Ausscheren zu ermöglichen. Dabei übersah er offenbar einen von hinten herannahenden Kia auf der linken Spur.

Der 23-jährige Kia-Fahrer kollidierte mit dem Heck des Transporters. Durch den Zusammenstoß wurde der Sprinter über die Fahrbahn geschleudert und prallte anschließend gegen den Lkw.

Der 40-jährige Sprinter-Fahrer blieb unverletzt. Seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 74 Jahren wurden leicht verletzt. Auch der 23-jährige Kia-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Neben den Fahrzeugen wurde auch die Mittelschutzplanke beschädigt. Die Fahrbahn musste zunächst voll gesperrt und gereinigt werden. Gegen Mittag konnte die Strecke wieder vollständig freigegeben werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch Bestandteil der Ermittlungen.

++ Zeugen nach Unfallflucht in Sittensen gesucht ++

Sittensen. Gestern zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Hamburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte vermutlich beim Ausparken einen abgestellten schwarzen VW Multivan und verursachte Sachschaden.

Hinweise zum Verursacher oder zur Verursacherin nimmt die Polizeistation Sittensen unter 04282 50870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell