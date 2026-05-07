Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrskontrollen an Unfallschwerpunkt in Rotenburg ++ E-Scooter-Fahrerin bei Unfall auf Parkplatz verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrskontrollen an Unfallschwerpunkt in Rotenburg ++

Rotenburg. Am gestrigen Vormittag führten Kräfte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Rotenburg gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der 4. Bereitschaftspolizeihundertschaft Verkehrskontrollen im Bereich der Otto-von-Guericke-Straße / Bremer Straße beim OBI-Baumarkt durch. Die Kontrollen fanden zwischen 09.20 Uhr und 11.00 Uhr statt und fokussierten sich auf die Beachtung der geltenden Vorfahrtsregelung.

Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 25 Verstöße im Zusammenhang mit dem dortigen Stoppschild. Die Polizei kündigt an, die Kontrollen in diesem Bereich fortzusetzen.

Bei dem Bereich handelt es sich um einen bekannten Unfallschwerpunkt, an dem es in der Vergangenheit bereits zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen war.

++ E-Scooter-Fahrerin bei Unfall auf Parkplatz verletzt ++

Zeven. Am Mittwoch gegen 17.08 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer E-Scooter-Fahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein 34-jähriger Mann die Fahrertür seines geparkten VW Sharan, als eine 14-jährige Jugendliche mit ihrem E-Scooter an dem Fahrzeug vorbeifuhr. Die Jugendliche kollidierte mit der geöffneten Tür, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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