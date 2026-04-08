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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung im Stadtteil Mueßer Holz - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Am Abend des vergangenen Ostersonntag, dem 05.04.2026, soll es gegen 22:40 Uhr in der Hegelstraße im Stadtteil Mueßer Holz, nahe eines Kiosks, zu einer zunächst verbalen Streitigkeit und anschließend körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten zunächst verbal in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der bislang unbekannte Tatverdächtige auf zwei Geschädigte (eine Frau und einen Mann) eingewirkt haben, die dabei leicht verletzt wurden. Während der Auseinandersetzung soll sich der Tatverdächtige zu einem in der Nähe abgestellten Pkw begeben und einen Gartengerät aus dem Kofferraum entnommen haben, mit dem er die Geschädigten bedrohte.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet das Kriminalkommissariat um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am Ostersonntagabend Beobachtungen im Bereich der Hegelstraße gemacht? Wer kann Hinweise zu der beteiligten Person oder dem genutzten Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385 / 5180- 2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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