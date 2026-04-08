Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tageswohnungseinbruch in Suckow bei Güstrow

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

In der Ortslage Suckow bei Güstrow kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Dorfstraße. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten offenbar gezielt nach Wertgegenständen und verließen das Objekt anschließend in unbekannte Richtung. Nach ersten Feststellung erbeuteten die Täter Schmuck.

Die Eigentümerin hatte ihr Haus gegen 16:20 Uhr verlassen und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 19:25 Uhr den Einbruch fest. Um Spuren am Tatort zu sichern, kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 19:25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dorfstraße in Suckow oder der näheren Umgebung beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow zu melden. Zudem werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, vorhandenes Bild- und Videomaterial von privaten Überwachungssystemen zu prüfen und relevante Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

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