PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Linnich (ots)

In Rurdorf brachen Unbekannte am 01.05.2026 in ein Haus ein und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld.

Zwischen 20:05 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Doppelhaushälfte im Tannenhain in Linnich. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Portemonnaie mit Bargeld entwendet. Der oder die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 12:30

    POL-DN: Diesel aus Lkw entwendet - Täter flüchtet mit Fahrzeug ohne Kennzeichen

    Jülich (ots) - Am frühen Samstagmorgen (02.05.2026) kam es auf dem Rastplatz "Ruraue" an der B44 zu einem Dieseldiebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus hielt sich gegen 01:30 Uhr in seinem geparkten Fahrzeug auf, als er Geräusche im Außenbereich wahrnahm. Beim Nachsehen stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Mann am ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 16:09

    POL-DN: Vorläufige polizeiliche Bilanz zur Mainacht 2026

    Kreis Düren (ots) - Im Zeitraum vom 30.04.2026, 20:00 Uhr bis zum 01.05.2026, 06:00 Uhr verzeichnete die Kreispolizeibehörde Düren einen Anstieg der im Zusammenhang mit den Maifeierlichkeiten stehenden Einsätzen. Während im Jahr 2025 noch 14 Einsätze den Maifeierlichkeiten zugeordnet wurden, waren es in diesem Jahr 26 Einsätze. Wie bereits im Vorjahr machten Ruhestörungen einen Großteil der erfassten Einsätze ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 11:38

    POL-DN: Schwerverletzter nach Vorfahrtsmissachtung

    Jülich (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Linnich befuhr am Freitag um 02:30 Uhr mit seinem PKW die Straße Fuchsend in Jülich-Welldorf in Richtung Jülich. Ein 58-jähriger Mann aus Jülich befuhr die Jülicher Straße ebenfalls in Richtung Jülich. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der Fahrzeuge, da der Linnicher die Vorfahrt missachtete. Das Fahrzeug des Jülichers kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren