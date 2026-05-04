Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Linnich (ots)

In Rurdorf brachen Unbekannte am 01.05.2026 in ein Haus ein und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld.

Zwischen 20:05 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Doppelhaushälfte im Tannenhain in Linnich. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Portemonnaie mit Bargeld entwendet. Der oder die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

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