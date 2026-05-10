Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg (Wümme) vom 08.05.2026 bis 10.05.2026

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde - Zeugen nach Unfall auf dem Edeka-Parkplatz gesucht

Am 07.05.2026, gegen 16 Uhr, beschädigt vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Ein- bzw. Ausparken ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den auf dem Edeka-Parkplatz in Bremervörde parkenden Pkw des Geschädigten. Hierdurch ist ein Sachschaden von ca. 2500EUR am parkenden Pkw entstanden. Hinweise werden beim PK Bremervörde unter 04761-74890 entgegen genommen.

Rotenburg - Polizei stoppt Hochzeitskorso

Am Freitagnachmittag sorgte ein Hochzeitskorso mit 16 hochmotorisierten Autos für einen Polizeieinsatz. Während der Fahrt durch das Stadtgebiet Rotenburg feuerten Hochzeitsgäste mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster in die Luft. Die Polizei konnte den Korso auf der B75 im Bereich "Hohenesch" stoppen. In den Fahrzeugen konnten ca. 40 bis 50 Gäste festgestellt werden. In einem Pkw konnten zwei Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Verstöße gegen das Waffengesetz werden eingeleitet. Sämtliche Fahrzeugführer erhielten vor Ort noch ein verkehrserzieherisches Gespräch und wurden letztendlich in Richtung der Hochzeitsfeier entlassen.

Rotenburg - Mehrere Außenspiegel von Pkw beschädigt

In der Nacht vom Freitag auf Samstag zog eine unbekannte Person durch die Potsdamer Straße in Rotenburg und beschädigte dabei mehrere Außenspiegel von an der Straße parkenden Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Rotenburg unter 04261-9470 entgegen genommen.

Vahlde - Fahren unter Cannabiseinfluss

Am Sonntag, gegen 04 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Rotenburg einen 19-jährigen Pkw-Fahrer. In diesem Rahmen ergaben sich Hinweise die auf eine mögliche Beeinflussung von Drogen hindeuten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wird für 24 Stunden untersagt. Gegen den Pkw-Führer wird ein entsprechendes Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.

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