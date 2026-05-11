Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: 230. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

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Rotenburg (ots)

Irrtümer und Mythen rund um den digitalen Tachographen

Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung zum 230. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg an der Rastanlage Ostetal. Im Mittelpunkt des Abends stand das Thema "Irrtümer und Mythen rund um den digitalen Tachographen und die Sozialvorschriften".

Als Referent konnte mit Andreas Brinkhoff, Profi-Trainer und ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, erneut ein fachkundiger Ansprechpartner gewonnen werden. In seinem praxisnahen Vortrag räumte er mit zahlreichen Halbwahrheiten und Missverständnissen aus dem Fahreralltag auf.

Besonders intensiv diskutiert wurde die sogenannte "1-Minuten-Regel". Viele Fahrer gehen davon aus, dass kurze Fahrbewegungen während einer Pause oder Ruhezeit grundsätzlich zulässig seien. Brinkhoff erläuterte hierzu die technischen Hintergründe der Tachographenaufzeichnung und stellte klar, dass selbst kleinste Fahrzeugbewegungen im Massenspeicher dokumentiert werden. Gleichzeitig wurde erklärt, unter welchen Voraussetzungen Fahrzeugbewegungen in unvorhersehbaren Situationen dennoch zulässig sein können.

Auch weitere häufige Irrtümer wurden thematisiert - etwa die Frage, ob während einer Tagesruhezeit zwingend geschlafen werden müsse oder welche rechtlichen Folgen Übermüdung im Straßenverkehr haben kann. Dabei wurde deutlich, dass neben den Sozialvorschriften insbesondere die allgemeine Verkehrssicherheit und die persönliche Verantwortung der Fahrzeugführer im Vordergrund stehen.

Durch zahlreiche Praxisbeispiele, anschauliche Erläuterungen und die Möglichkeit, individuelle Fragen aus dem Berufsalltag einzubringen, entwickelte sich ein lebhafter und informativer Austausch zwischen Referent und Gästen. Gerade die Mischung aus fachlicher Tiefe, verständlichen Erklärungen und humorvollen Anekdoten sorgte für eine sehr positive Resonanz unter den Teilnehmenden.

Unter den Gästen befand sich auch der Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg, Leitender Polizeidirektor Dieter Klingforth. Die geschilderten Kontrollsituationen und Praxisbeispiele erinnerten ihn dabei durchaus an frühere eigene Kontrolltätigkeiten im Verkehrsbereich. Entsprechend positiv fiel auch sein Fazit zum Fernfahrerstammtisch aus: Der offene Austausch zwischen Polizei, Fahrern und Fachreferenten sei ein wichtiger und wertvoller Beitrag zur Verkehrssicherheit und Präventionsarbeit.

Die Polizeidirektion Lüneburg bedankt sich bei Andreas Brinkhoff für den interessanten Vortrag sowie bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den offenen Austausch.

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet am 03.06.2026 statt. Thema des Abends wird dann die Ladungssicherung sein.

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