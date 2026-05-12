Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Trunkenheitsfahrt und ohne Fahrerlaubnis in Scheeßel++Unfallflucht auf Parkplatz in Sittensen - Polizei sucht Zeugen++

Rotenburg (ots)

++Trunkenheitsfahrt und ohne Fahrerlaubnis in Scheeßel++

Scheeßel. Am Montagabend, den 11.05.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Rotenburg gegen 21:45 Uhr einen Skoda in der Straße "Im Dorfe". Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten beim 38-jährigen Fahrzeugführer aus Scheeßel alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++Unfallflucht auf Parkplatz in Sittensen - Polizei sucht Zeugen++

Sittensen. Bereits am Samstagvormittag, den 09.05.2026, kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes an der Hamburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren oder Ein- beziehungsweise Ausparken einen geparkten VW ID.3. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Sittensen unter 04282- 5087-0 zu melden.

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