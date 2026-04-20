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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Frau bei der Ausreise am Flughafen Köln Bonn.

Köln (ots)

Eine 24-jährige Frau wurde am Freitag, den 17.04.26 bei der Ausreise nach Ankara am Flughafen Köln Bonn von den Beamten der Bundespolizei gestoppt. Grund: Gegen die Türkin bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Gefordert waren acht Tage Freiheitsstrafe oder 800 EUR zzgl. Verfahrenskosten. Die Frau konnte den geforderten Geldbetrag nicht sofort bezahlen und musste den Beamten auf die Dienststelle folgen. Ein Verwandter konnte letztlich den Betrag für die 24-Jährige aufbringen und somit die Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn
Pressestelle
Oliver Hünewinckell

Telefon: +49 (0) 2203 95 22 - 1040
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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