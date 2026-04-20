Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Frau bei der Ausreise am Flughafen Köln Bonn.

Köln (ots)

Eine 24-jährige Frau wurde am Freitag, den 17.04.26 bei der Ausreise nach Ankara am Flughafen Köln Bonn von den Beamten der Bundespolizei gestoppt. Grund: Gegen die Türkin bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Gefordert waren acht Tage Freiheitsstrafe oder 800 EUR zzgl. Verfahrenskosten. Die Frau konnte den geforderten Geldbetrag nicht sofort bezahlen und musste den Beamten auf die Dienststelle folgen. Ein Verwandter konnte letztlich den Betrag für die 24-Jährige aufbringen und somit die Haftstrafe abwenden.

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