Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: FW Bad Segeberg: Brennende Gartenhütte sorgt für einen größeren Einsatz der Feuerwehr Bad Segeberg

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Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Bad Segeberg um 18:13 Uhr durch die Kooperative Leitstelle West zu einem "FEU - Feuer Standard" in die Kurhausstraße alarmiert.

Anwohner meldeten eine brennende Gartenhütte. Nach Eintreffen des Einsatzleiters André Schneider konnte festgestellt werden, dass der eigentliche Brand bereits durch die Bewohner gelöscht wurden war. Im Dachbereich kam es aufgrund des Brandes zu einer Rauchentwicklung.

Daraufhin wurde das Stichwort auf "FEU G - Feuer größer Standard" erhöht und zwei Trupps sind unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Schuppen vorgedrungen. Nach kurzer Zeit konnte ein Brand in der Zwischendecke festgestellt und dieser schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurden zwei weitere Trupps unter Atemschutz zur Nachkontrolle eingesetzt, sodass nach einer Stunde "Feuer aus" gemeldet werden konnte.

Da der Verdacht auf Asbest bestand und die Trupps unter Atemschutz den Rauchgasen ausgesetzt waren, wurde eine Einsatzstellenhygiene aufgebaut.

Nach umfangreichen Aufräumarbeiten waren alle Fahrzeuge gegen 22 Uhr wieder einsatzbereit.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes musste die Kurhausstraße voll gesperrt werden.

Im Einsatz:

7 Einsatzfahrzeuge mit 45 Einsatzkräften Feuerwehr Schackendorf Feuerwehr Klein Rönnau

Polizei

Rettungsdienst

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