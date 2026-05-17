POL-ROW: Nachtrag zur Wochenendmeldung der PI Rotenburg
27432 Bremervörde (ots)
BAB 1 -- Bremervörde
Am 17.05.2026, gegen 02.24 Uhr wurde der Polizei ein Pkw VW auf der BAB 1 gemeldet, welcher offensichtlich aufgrund eines Reifenplatzers auf einem Reifen nur auf der Felge unterwegs war. Da der Pkw nicht festgestellt werden konnte wurde die Fahndung ausgeweitet. Letztlich konnte der VW gegen 03.30 Uhr im Bereich Bremervörde angetroffen werden. Die 59-jährige Fahrerin aus Goslar war weder zeitlich noch örtlich orientiert, stand jedoch nicht unter dem Einfluss alkoholischer oder ähnlicher Rauschmittel. Um eine eventuelle Beeinflussung durch Medikamente feststellen zu können wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Zu guter letzt konnte der Ehemann erreicht werden, der seine Frau von der Dienststelle abgeholt hat. Ende gut alles gut.
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