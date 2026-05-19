Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei fahndet öffentlich nach mutmaßlichem Geldfälscher

Iserlohn (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte in einer Tankstelle mit einem falschen 20-Euro-Schein eine Stange Zigaretten zu kaufen. Das Falschgeld wurde sofort bemerkt. Als man ihn darauf ansprach, verließ er zügig die Tankstelle. Die Polizei ermittelt wegen "Inverkehrbringen von Falschgeld" und wertete die Videoaufnahmen aus. Das dabei entstandene Bildmaterial wurde nun zur öffentlichen Fahndung freigegeben. Die Polizei fragt: Wer kennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität machen: https://polizei.nrw/fahndung/204055

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

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