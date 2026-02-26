Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Einbruch in Lagerhalle - Kupfer- und Aluminiumteile entwendet

Georgsdorf (ots)

Am Mittwochabend, 25. Februar 2026, zwischen 21:15 Uhr und 22:00 Uhr, ist es in der Straße Neues Land erneut zu einem Einbruch in einen Schrotthandel gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Unternehmens. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Rolltor und drangen in eine Lagerhalle ein. Aus der Halle entwendeten die Täter diverse Kupferteile. Zudem wurden aus einem außerhalb stehenden Container Aluminiumteile gestohlen.

Der Inhaber des Unternehmens war durch einen Mitarbeiter telefonisch informiert worden, dass sich mutmaßlich Einbrecher auf dem Gelände befinden. Als er gemeinsam mit dem Mitarbeiter vor Ort eintraf, flüchteten nach ersten Erkenntnissen drei Männer zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch am 23. Februar 2026 besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943-92000 zu melden.

