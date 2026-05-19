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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl an Schulen
Dieseldiebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Am Alexander-Pfänder-Weg kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch und einem Diebstahl. Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in Büroräume des Märkischen Gymnasiums ein. Dort brachen sie einen Schrank auf und entwendeten Elektrogeräte. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Gestern verschwand an der angrenzenden Realschule ein E-Scooter. Der Besitzer hatte ihn gegen 8 Uhr dort gesichert abgestellt. Bei der Rückkehr gegen 12 Uhr war er verschwunden. Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Scooters der Marke Xiaomi mit dem Kennzeichen 586NBH machen? Im Industriegebiet Sümmern waren Diesel-Diebe unterwegs. Über das Wochenende entwendeten sie mehr als 1.000 Liter Diesel aus dem Tank dreier am Fahrbahnrand abgestellter LKW. Die Fahrzeuge standen an der Köbbingser Mühle und am Heckenkamp. Die Polizeiwache Iserlohn nimmt unter 02371/9199-0 Hinweise zu allen Fällen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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