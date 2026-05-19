POL-MK: Zeugensuche nach Büroeinbruch

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte zündelten gestern Vormittag an einer Kunststoffplane, die an der Fußgängerbrücke am Kattendiek hing und setzten sie so in Brand. In der vergangenen Nacht wurde zudem ein Altkleidercontainer an der Jahnstraße um kurz nach Mitternacht in Brand gesetzt. Die Polizei bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo) An der Erwin-Welke-Schule an der Fuelbecker Straße beschädigten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh ein ...

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