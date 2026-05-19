Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Büroeinbruch
Menden (ots)
Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag und Montagfrüh in ein Büro an der Milanstraße eingebrochen. Sie warfen mit einem Stein das Fenster zum Gebäude ein. Entwendet wurden ein Laptop und Werkzeuge. Die Kripo erbittet unter 0237390990 Hinweise. (lubo)
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