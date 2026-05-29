Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebe und Tierquäler

Unbekannte brechen in Geflügelgehege ein

Diebstahl und Tötung von Hennen, Hähnen und Küken

Goch (ots)

An der Kranenburger Straße in Goch-Kessel sind ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in ein Geflügelgehege in einem Garten eingedrungen. Sie entwendeten mehr als ein Dutzend Legehennen. Darüber hinaus töteten sie mehr als zwei Dutzend Hähne, Hennen und Küken. Die Spuren an den getöteten Tieren lassen eindeutig auf menschliches Handeln schließen, es handelt sich also nicht um das Werk eines Raubtieres. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (27. Mai 2026), 13:00 Uhr, und Donnerstag (28. Mai 2026), 07:00 Uhr. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat bzw. dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell