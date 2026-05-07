Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lingenfeld- Mutmaßlicher Kinderansprecher gemeldet

Germersheim/Lingenfeld (ots)

Kinderansprecher

Germersheim/Lingenfeld- Mutmaßlicher Kinderansprecher gemeldet

Am 07.05.2026, gegen 16:10 Uhr, wurde der Polizei Germersheim gemeldet, dass in Höhe des Germersheimer Friedhofs in der August Keiler Straße in Germersheim, ein neun-jähriges Mädchen von einem Mann aus einem weißen Mercedes Kleinbus angesprochen worden wäre. Das Kind ging nicht auf die Ansprache ein und fuhr mit dem Fahrrad umgehend nach Hause. Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizei konnte der Bus nicht angetroffen werden.

Eine weitere Meldung erreichte die Polizei, nach dem der gestrige Vorfall bekannt wurde: Am 05.05.2026, gegen 17:15 Uhr, wurde eine Siebenjährige in Lingenfeld am Kreisel Hirschgraben von einem Mann, ebenfalls aus einem weißen Kleinbus angesprochen worden. Das Mädchen ignorierte die Ansprache und lief davon.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

- Wer hat den Sachverhalt beobachtet? - Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug und der Person geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

- Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

- Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

- Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx .

- Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

- Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

- Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

- Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Unsere Präventionsexperten haben wichtige Informationen zum Thema in einem Flyer zusammengestellt. Der Flyer kann hier: https://s.rlp.de/kE4ett5 heruntergeladen werden. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

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