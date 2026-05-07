Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit Verletzten

Germersheim (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher befuhr am 06.05.2026, gegen 16:35 Uhr mit seinem E-Scooter den Paradeplatz in Germersheim. Hier stieß er mit einem Poller zusammen und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt er leichte Abschürfungen, die 14-jährige Sozia musste mit einer Verletzung am Knöchel in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Allgemein gilt:

- Versicherung: Haftpflicht ist Pflicht. Nur mit aktueller Plakette (Farbe: Schwarz) erlaubt.

- Fahrbahn: Grundsätzlich Radweg. Fehlt dieser: Straße. Gehwege sind tabu.

- Personen: Nur eine Person pro Scooter - keine Ausnahmen.

- Alkohol: Es gelten die Kfz-Grenzwerte (0,5-Promille-Grenze; 0,0 Promille für unter 21-Jährige).

- Alter: Ab 14 Jahren (kein Führerschein nötig).

- Technik: Funktionierende Lichter, Glocke und zwei Bremsen sind Pflicht. Neu zugelassene Scooter müssen zudem mit Blinkern ausgestattet sein.

- In freigegebenen Fußgängerzonen Schrittgeschwindigkeit. Oberstes Gebot ist die Rücksichtnahme!

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