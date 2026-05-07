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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit Verletzten

Germersheim (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher befuhr am 06.05.2026, gegen 16:35 Uhr mit seinem E-Scooter den Paradeplatz in Germersheim. Hier stieß er mit einem Poller zusammen und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt er leichte Abschürfungen, die 14-jährige Sozia musste mit einer Verletzung am Knöchel in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Allgemein gilt:

   - Versicherung: Haftpflicht ist Pflicht. Nur mit aktueller 
     Plakette (Farbe: Schwarz) erlaubt.
   - Fahrbahn: Grundsätzlich Radweg. Fehlt dieser: Straße. Gehwege 
     sind tabu.
   - Personen: Nur eine Person pro Scooter - keine Ausnahmen.
   - Alkohol: Es gelten die Kfz-Grenzwerte (0,5-Promille-Grenze; 0,0 
     Promille für unter 21-Jährige).
   - Alter: Ab 14 Jahren (kein Führerschein nötig).
   - Technik: Funktionierende Lichter, Glocke und zwei Bremsen sind 
     Pflicht. Neu zugelassene Scooter müssen zudem mit Blinkern 
     ausgestattet sein.
   - In freigegebenen Fußgängerzonen Schrittgeschwindigkeit. Oberstes
     Gebot ist die Rücksichtnahme!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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