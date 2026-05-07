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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Bei Auffahrunfall verletzt

Essingen (ots)

Am 06.05.2026 befuhr gegen 07:00 Uhr eine 44-jährige Skoda-Fahrerin die B272 in Fahrtrichtung A65. Kurz vor dem Essinger Kreisel musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Die 44-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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