PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim/Rheinzabern - Mehrere Kontrollen

Jockgrim / Rheinzabern (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden in Jockgrim und Rheinzabern mehrere Kontrollen durchgeführt. In dem Zeitraum von 07.15 Uhr bis 08.15 Uhr wurde an der Grundschule in Jockgrim eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Erfreulicherweise waren alle Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, ordnungsgemäß gesichert. Zudem wurde der überwiegende Teil der Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule gebracht. Bei einer Geschwindigkeitsmessung von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim war lediglich ein Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle von 09.10 Uhr bis 10.10 Uhr in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern waren bei 55 gemessenen Fahrzeugen insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Bei weiteren Kontrollen im Ortsbereich Jockgrim war ein Verkehrsteilnehmer nicht angegurtet und bei drei Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 12:40

    POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit im Verkehr

    Germersheim (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer fiel am gestrigen Tag, gegen 19:40 Uhr im Stadtgebiet Germersheim einer Polizeistreife auf und wurde kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Fahrer muss nun mit rechtlichen Konsequenzen ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 09:48

    POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin übersehen - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 05.05.2026 befuhr gegen 17:00 Uhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin den Fahrradschutzstreifen der Zeppelinstraße aus Richtung Hindenburgstraße kommend. Kurz vor der Kreuzung zur Neustadter Straße überfuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer den Fahrradschutzstreifen, ohne auf die bevorrechtigte Radfahrerin zu achten. Die 27-Jährige musste stark abbremsen und stürzte infolge des Bremsmanövers. ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 09:47

    POL-PDLD: Landau - Vorfahrt missachtet

    Landau (ots) - Am 05.05.2026 befuhr gegen 09:45 Uhr ein 36-jähriger Fahrer eines Smart die Ludowicistraße in Richtung Rheinstraße in Landau. An der Kreuzung zur Vogesenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrerin. Infolge der Kollision wurden beide Beteiligten verletzt. Der 36-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren