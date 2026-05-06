Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim/Rheinzabern - Mehrere Kontrollen

Jockgrim / Rheinzabern (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden in Jockgrim und Rheinzabern mehrere Kontrollen durchgeführt. In dem Zeitraum von 07.15 Uhr bis 08.15 Uhr wurde an der Grundschule in Jockgrim eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Erfreulicherweise waren alle Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, ordnungsgemäß gesichert. Zudem wurde der überwiegende Teil der Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule gebracht. Bei einer Geschwindigkeitsmessung von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim war lediglich ein Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle von 09.10 Uhr bis 10.10 Uhr in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern waren bei 55 gemessenen Fahrzeugen insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Bei weiteren Kontrollen im Ortsbereich Jockgrim war ein Verkehrsteilnehmer nicht angegurtet und bei drei Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen.

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