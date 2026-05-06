POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit im Verkehr
Germersheim (ots)
Ein E-Scooter-Fahrer fiel am gestrigen Tag, gegen 19:40 Uhr im Stadtgebiet Germersheim einer Polizeistreife auf und wurde kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Fahrer muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.
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