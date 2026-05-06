POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) - Am 05.05.2026 befuhr gegen 09:45 Uhr ein 36-jähriger Fahrer eines Smart die Ludowicistraße in Richtung Rheinstraße in Landau. An der Kreuzung zur Vogesenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrerin. Infolge der Kollision wurden beide Beteiligten verletzt. Der 36-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht ...

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