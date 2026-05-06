POL-PDLD: Silz - Unter Cannabiseinfluss Auto gefahren

Rohrbach (ots) - Die Polizei warnt vor Unbekannten, die auf den Parkplätzen der Lebensmitteldiscounter nach Geld betteln. So wurden auch gestern Abend auffällige Bettler gemeldet, die sich in der Hauptstraße vor dem dortigen Einkaufszentrum aufhielten und aggressiv um Spendengelder bettelten. Bekleidet waren die beiden ca 30-45 Jahre alten Männer mit einer jeweils schwarzen Hose, T-Shirt und Baseballkappe. Trotz einer Nahbereichsfahndung konnten die beiden Unbekannten ...

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