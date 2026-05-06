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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vorfahrt missachtet

Landau (ots)

Am 05.05.2026 befuhr gegen 09:45 Uhr ein 36-jähriger Fahrer eines Smart die Ludowicistraße in Richtung Rheinstraße in Landau. An der Kreuzung zur Vogesenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrerin. Infolge der Kollision wurden beide Beteiligten verletzt. Der 36-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Gegen den 36-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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