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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkenhördt - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Birkenhördt (ots)

Am Dienstag, 5. Mai wurde in Birkenhördt um 08:30h ein 24-jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Betäubungsmittel-typische Auffälligkeiten. Der Beschuldigte verweigerte die Abgabe einer Urinprobe. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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