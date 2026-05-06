POL-PDLD: Birkenhördt - Unter Drogeneinfluss unterwegs
Birkenhördt (ots)
Am Dienstag, 5. Mai wurde in Birkenhördt um 08:30h ein 24-jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Betäubungsmittel-typische Auffälligkeiten. Der Beschuldigte verweigerte die Abgabe einer Urinprobe. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
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