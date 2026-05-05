Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleiszellen-Gleishorbach - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am gestrigen Montagabend, 04. Mai kam es gegen 20:45 Uhr auf der B48 bei Gleiszellen-Gleishorbach zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer. Der 18-Jährige befuhr die B48 von Klingenmünster in Richtung Bad Bergzabern und kam aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zwischen Gleiszellen und Gleishorbach nach links von der Fahrbahn ab. Infolge des Sturzes zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen sowie die Sicherstellung des Motorrades angeordnet. Während der Unfallaufnahme war die B48 in diesem Bereich knapp vier Stunden gesperrt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte. Zeugen welche Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

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