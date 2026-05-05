Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Nutria verursacht Unfall

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Hagenbach (ots)

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer befuhr am gestrigen Nachmittag gegen 16.00 Uhr den Radweg "Am Königsbrückl" bei Hagenbach, als plötzlich ein Nutria aus dem parallel zum Radweg verlaufenden Heßbach hervorkam und den Radweg kreuzte. Der überraschte Radfahrer erfasste das Nutria und stürzte selbst zu Boden. Hierbei verletzte sich der 31-Jährige an seiner Schulter, sodass er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Das Nutria blieb augenscheinlich unverletzt und zog sich hiernach in sein Habitat zurück, wo es davon schwamm.

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