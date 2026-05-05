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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitskontrolle

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in dem Zeitraum von 11.10 Uhr bis 12.00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern durchgeführt. Bei 80 gemessenen Fahrzeugen waren 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 76 km/h gemessen. Bei diesem Verkehrsteilnehmer wurde zudem festgestellt, dass die aufgezogenen Felgen nicht eingetragen waren. Folglich ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen und der Verkehrsteilnehmer musste sein Fahrzeug stehen lassen. Weiterhin war ein Verkehrsteilnehmer nicht angegurtet und bei vier weiteren wurden Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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