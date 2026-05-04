POL-PDLD: Annweiler- Erneut Kontrollen des Durchfahrtsverbot

Albersweiler (ots) - Zwischen dem 30.04.2026 und dem Morgen des 04.05.2026 versuchten Unbekannte in die Geschäftsräume einer Praxis in Albersweiler zu gelangen. Die Eingangstür zur Weinstraße, sowie zwei Fenster wurden versucht aufzuhebeln, was dem unbekannten Täter jedoch nicht gelang. Zeugen welche im Bereich der Weinstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Annweiler ...

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