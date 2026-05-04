POL-PDLD: Annweiler- Erneut Kontrollen des Durchfahrtsverbot
Annweiler (ots)
Im Laufe des 04.05.2026 wurde durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie durch die Polizeiwache Annweiler das Durchfahrtsverbot auf der B10 bei Rinnthal und in Annweiler überwacht. Innerhalb des Kontrollzeitraumes von fünf Stunden konnten 21 LKW Fahrer kein Anliegen vorbringen und mussten wenden.
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Polizeiwache Annweiler
Telefon: 06346-96460
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