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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler- versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Albersweiler (ots)

Zwischen dem 30.04.2026 und dem Morgen des 04.05.2026 versuchten Unbekannte in die Geschäftsräume einer Praxis in Albersweiler zu gelangen. Die Eingangstür zur Weinstraße, sowie zwei Fenster wurden versucht aufzuhebeln, was dem unbekannten Täter jedoch nicht gelang. Zeugen welche im Bereich der Weinstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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