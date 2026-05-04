Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Trunkenheit im Verkehr

Annweiler (ots)

Am 03.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 00:35 Uhr eine Person gemeldet, die sich mit unsicherem Gang zu ihrem Auto begeben und anschließend weggefahren sei. Der 77-jährige Fahrzeugführer konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest war nicht durchführbar, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

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