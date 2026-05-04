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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Landau (ots)

Am 03.05.2026, gegen 01:45 Uhr, wurden der Polizei Landau mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Wollmesheimer Hauptstraße gemeldet. Zeugen hatten beobachtet, wie eine weibliche Person die Fahrzeuge beschädigte. Kurz darauf ging eine weitere Meldung ein, wonach auf dem Parkplatz eines angrenzenden Supermarktes ebenfalls ein Fahrzeug beschädigt worden sei. Vor Ort konnte eine 38-jährige Frau angetroffen werden. Sie befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde aufgrund ihres Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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