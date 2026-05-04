Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am Morgen des 04.05.2026 wurde der Polizei Landau ein Einbruch in eine Bäckereifiliale in Herxheim in der Straße "Im Riegel" gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Scheibe fest. Im Innern waren mehrere Schränke geöffnet worden. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell