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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus mehreren PKW

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 29. April 2026, auf Donnerstag, den 30. April 2026, kam es in Wörth am Rhein zum Diebstahl aus mehreren PKW.

Zielrichtung der bislang unbekannten Täter waren insgesamt 19 Fahrzeuge, überwiegend in den Wohngebieten nördlich und östlich der Sportanlage, aber vereinzelt auch im erweiterten Stadtgebiet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter auf unterschiedliche Weise Zugang ins Fahrzeuginnere. In mehreren Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, in anderen Fällen waren die PKW unverschlossen, sodass ein Zugriff ohne Gewaltanwendung erfolgte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet.

Die Polizei prüft, ob es sich bei den genannten Fällen um eine zusammenhängende Serie handelt.

Wichtiger Tipp der Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Selbst geringe Beute kann Täter dazu veranlassen, erheblichen Schaden zu verursachen.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Nummer 07271-92210 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K45@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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