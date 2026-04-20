Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alarm an Schule ausgelöst

Heidelberg (ots)

An einer Heidelberger Schule in der Humboldtstraße kam es gegen 11:41 Uhr fälschlicherweise zu einer Auslösung eines Hausalarms. Vorsorglich verließen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte das Gebäude und sammelten sich im Umfeld.

Um eine Gefahrensituation auszuschließen, überprüften mehrere Einsatzkräfte der Polizei das Schulinnere. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Gegen 12:15 Uhr konnten alle Personen das Gebäude wieder betreten. Ursächlich für den Alarm waren nach derzeitigem Stand technische Arbeiten.

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