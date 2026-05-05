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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Völkersweiler - Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Völkersweiler (ots)

Auf der L495 zwischen Lug und Völkersweiler kam es am gestrigen Montag, 4.Mai um 08:18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi A3 überholte in Richtung Völkersweiler fahrend trotz entgegenkommenden Verkehrs. Ein 50-jähriger Motorradfahrer musste deshalb in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen (Abschürfungen) zu. Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Autofahrer machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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