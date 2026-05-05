Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überdimensionale Eiswaffel nach Diebstahl wieder aufgetaucht (Nachtragsmeldung)

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Edenkoben (ots)

Bezugnehmend auf den Diebstahl einer etwa 1,50m hohen und 25kg schweren Deko- Eiswaffel in der Hexennacht gibt es nun eine erfreuliche Entwicklung: Die entwendete Eiswaffel ist wieder aufgetaucht. Das ungewöhnliche Diebesgut wurde am 02.05.2026 unversehrt in Pleisweiler- Oberhofen aufgefunden und anschließend an die betroffene Eisdiele zurückgegeben. Der dekorative Eisbär ist damit wieder vollständig und kann seinen Dienst vor der Eisdiele wie gewohnt aufnehmen. Wie die Eiswaffel an ihr über 30km entferntes Ziel gelang ist unklar. Ebenso gibt es bis dato keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und weist darauf hin: Auch großformatige Eiswaffeln gehören nicht zur freien Mitnahme - selbst in der Hexennacht nicht.

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