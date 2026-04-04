FW Lehrte: Strassensperrung am Eisenbahnlängsweg aufgrund eines Feuerwehreinsatzes

Lehrte (ots) - Am heutigen Mittwochnachmittag wurden die Ortsfeuerwehren aus Röddensen, Kolshorn und Lehrte um 16:20 Uhr zu einem Unfall auf die B443 zwischen den Ortschaften Röddensen und Burgdorf alarmiert. Laut der Leitstelle hatte es dort einen automatisierten Handynotruf gegeben und es waren deutliche Verkehrsgeräusche zu hören, jedoch konnte kein Sprechkontakt hergestellt werden. Da in einem solchen Fall ...

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