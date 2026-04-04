FW Lehrte: Strassensperrung am Eisenbahnlängsweg aufgrund eines Feuerwehreinsatzes
Lehrte (ots)
Kurzinfo: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist der Eisenbahnlängsweg in Lehrte zwischen der Brüsseler Straße und Schillerstrasse voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Lehrte
Christian Urban
E-Mail: christian.urban@ffw-stadt-lehrte.de
Internet: https://feuerwehr-lehrte.net/
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