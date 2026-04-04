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Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Strassensperrung am Eisenbahnlängsweg aufgrund eines Feuerwehreinsatzes

Lehrte (ots)

Kurzinfo: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist der Eisenbahnlängsweg in Lehrte zwischen der Brüsseler Straße und Schillerstrasse voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lehrte
Christian Urban
E-Mail: christian.urban@ffw-stadt-lehrte.de
Internet: https://feuerwehr-lehrte.net/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell

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