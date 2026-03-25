Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Gasaustritt im Keller sorgt für Feuerwehreinsatz

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Lehrte (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag, 25.03., wurden die Feuerwehren aus Ahlten, Lehrte und Höver um 8:20 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch in einem Keller in die Straße Zum Großen Freien in Ahlten alarmiert.

Die Anwohnerin eines Einfamilienhauses hatte beim Betreten des Kellers Gasgeruch in dem Heizungsraum bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort hatte die Bewohnerin das Haus mit ihren Kindern und Tieren bereits verlassen und konnte eine gute Lageübersicht geben. Ein mit einem Messgerät ausgestatteter Trupp konnte im Keller und besagten Heizungsraum jedoch keine Feststellungen mehr machen, da die Bewohnerin vor dem Verlassen des Hauses für eine gute Durchlüftung gesorgt hatte. Auch die Besatzung des speziellen Gerätewagen-Messtechnik der Feuerwehr Höver, konnte keine erhöhte Gaskonzentration im Keller mehr feststellen. Da die Bewohnerin den Geruch genau beschreiben konnte "es hat genauso gerochen, als wenn beim Zünden des Gasherdes nicht gleich die Flamme kommt", wurden durch die Einsatzkräfte im Anschluss das Fenster und die Tür des Heizungsraumes wieder verschlossen. Nach einiger Zeit konnte dort dann erneut ein leichter Gasgeruch festgestellt werden, der sich jedoch nach dem Öffnen der Tür sofort verflüchtigte. Die ebenfalls zu dem Einsatz hinzugezogenen Fachkräfte des Energieversorgers wurde dann mit einem speziellen Messgerät fündig und konnten eine leichte Undichtigkeit an einem Anschlussflansch feststellen. Da die ausströmende Menge keine akute Gefahr darstellte, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden und die Einsatzstelle dem Energieversorger und der Bewohnerin übergeben. Während des Einsatzes wurde die Straße Zum Großen Freien im Einsatzbereich weiträumig abgesperrt, wodurch es zeitweilig zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen ist.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ahlten, Lehrte und Höver mit 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

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