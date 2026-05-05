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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Germersheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei Germersheim in der Münchener Straße einen 49-jährigen Autofahrer. Dieser händigte den Beamten griechische Dokumente aus, die sich nach näherer Prüfung als Fälschungen herausstellten. Somit verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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