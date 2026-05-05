POL-PDLD: Germersheim - mit gefälschten Dokumenten unterwegs
Germersheim (ots)
Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei Germersheim in der Münchener Straße einen 49-jährigen Autofahrer. Dieser händigte den Beamten griechische Dokumente aus, die sich nach näherer Prüfung als Fälschungen herausstellten. Somit verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.
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