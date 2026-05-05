POL-PDLD: Rülzheim - Sachbeschädigung
Rülzheim (ots)
Bereits am 30.04.2026 beschädigten offenbar mehrere Kinder die Fassaden der Grundschule und des Kindergartens in Rülzheim. Das Sachgebiet Jugend der Polizei Germersheim hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem liegt bereits eine Videosequenz vor, auf denen die Tathandlungen und die Täter zu erkennen sind. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274-9580 entgegen.
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Telefon: 07274 958 0
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