POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Verkehrsunfall infolge Aquaplaning
A65/AS NW-Nord (ots)
Gestern Abend gegen 21 Uhr kam ein 45-jähriger Autofahrer auf der A65 kurz nach der Anschlussstelle (AS) Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Neustadt-Süd von der Fahrbahn ab. Aufgrund von Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle und prallte frontal gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Dank der ausgelösten Airbags blieb der Fahrer unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.
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