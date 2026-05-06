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POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Verkehrsunfall infolge Aquaplaning

POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Verkehrsunfall infolge Aquaplaning
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A65/AS NW-Nord (ots)

Gestern Abend gegen 21 Uhr kam ein 45-jähriger Autofahrer auf der A65 kurz nach der Anschlussstelle (AS) Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Neustadt-Süd von der Fahrbahn ab. Aufgrund von Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle und prallte frontal gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Dank der ausgelösten Airbags blieb der Fahrer unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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