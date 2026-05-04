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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsamer Biker-Aktionstag am Knopfmacherfels - Start in die Motorradsaison 2026

PP Ravensburg: Gemeinsamer Biker-Aktionstag am Knopfmacherfels - Start in die Motorradsaison 2026
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Beuron/Landkreis Sigmaringen (ots)

Am Sonntag startete das Polizeipräsidium Konstanz gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg und mehreren weiteren Kooperationspartnern beim Biker-Aktionstag am Knopfmacherfels in die neue Motorradsaison. Die Auftaktveranstaltung unter dem Motto "Drive safe" fand bereits zum vierten Mal statt und bot Motorradfahrenden die Möglichkeit, sich vielfältige Informationen zum sicheren Motorradfahren einzuholen - von der Ersten Hilfe am Unfallort über Informationen zu Technik und Sichtbarkeit bis hin zu Risiken beim Motorradfahren. Neben der Sicherheit für Motorradfahrende stand auch das Thema Motorradlärm im Fokus der Veranstaltung.

Bei bestem Motorradwetter nutzten zahlreiche Biker die Möglichkeit, sich an den Ständen des ADAC, der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Sigmaringen, der Kreisverkehrswacht Tuttlingen, des DRK-Kreisverbands Tuttlingen, der Bergwacht Donau-Heuberg sowie bei Polizeibeamten der Motorradstaffel und der Verkehrsunfallprävention zu informieren.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Konstanz, Jürgen von Massenbach-Bardt, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass Motorradfahren zwar ein faszinierendes Hobby sei, die Polizei und andere Blaulichtorganisationen aber leider immer wieder erleben, dass Motorradfahren auch mit schweren Unfällen verbunden ist. "Wir hatten in den Zuständigkeitsbereichen der Präsidien Ravensburg und Konstanz im letzten Jahr zehn verkehrstote Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer - dies ist auch immer mit großem Leid verbunden", so der Polizeipräsident. Diese Unfallzahlen mit oft drastischen Folgen für die Bikerinnen und Biker gilt es, soweit möglich, zu verringern, denn über 60 Prozent der Motorradunfälle werden von den Motorradfahrenden selbst verursacht und sind damit vermeidbar. Polizeipräsident von Massenbach-Bardt stellte daher klar: "Jeder Unfall, den wir verhindern können, ist eine solche Präventionsveranstaltung, wie wir sie heute durchführen, wert."

Der Bürgermeister der Gemeinde Fridingen an der Donau, Stefan Waizenegger, griff in seiner Rede das Thema Straßenlärm auf und appellierte an ein Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Als Mitgliedsgemeinde der Motorradinitiative des Landes Baden-Württemberg ist Fridingen durch seine Tallage besonders betroffen. Er wies darauf hin, dass die Anwohner nicht nur durch Motorradfahrer einer Lärmbelästigung ausgesetzt sind, vielmehr sprach er ausdrücklich alle motorisierten Verkehrsteilnehmenden an.

Neben Jürgen von Massenbach-Bardt und Stefan Waizenegger nahmen auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde Beuron, Hans-Peter Wolf, sowie der Bürgermeister der Stadt Sigmaringen, Dr. Marcus Ehm, an der Veranstaltung teil. Von den mehreren hundert Bikern, die an diesem Tag auf dem Parkplatz der L 277 zwischen Fridingen und Beuron vorbeischauten, versuchten 74 Personen ihr Glück bei einem Verkehrsquiz. Unter den Teilnehmenden wurden zehn Gutscheine für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings ausgelost.

Um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen, wird die Polizei auch in diesem Jahr wieder verstärkt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer im Hinblick auf überhöhte Geschwindigkeit und weitere Hauptunfallursachen kontrollieren. Außerdem stehen die Beschaffenheit und die Verkehrssicherheit der Motorräder bei den Kontrollen im Fokus. Dahingehend sind auch in diesem Jahr wieder mehrere Schwerpunktaktionen geplant.

Hier noch Tipps der Polizei, um möglichst unfallfrei in die Saison zu starten und auch darüber hinaus sicher unterwegs zu sein:

   - Vor dem Start die technischen Einrichtungen des Motorrads auf 
     Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüfen - Luftdruck, 
     Profil, Bremsen, Beleuchtung, Feder-Dämpfer-Elemente, 
     Fahrwerklager und Antrieb (z. B. Kette). Gibt es lose Teile oder
     undichte Stellen an der Maschine? Sollten Sie unsicher sein, 
     bringen Sie das Motorrad zu einem Fachhändler zur Inspektion.
   - Für die Fahrt mit dem Zweirad entsprechende Schutzkleidung und 
     natürlich einen geeigneten Schutzhelm verwenden - wer darauf 
     verzichtet, riskiert Gesundheit und Leben. Eine getragene 
     Biker-Warnweste macht Sie für andere Verkehrsteilnehmende 
     weithin sichtbar und minimiert zusätzlich das Unfallrisiko.
   - Achten Sie auch auf Ihre körperliche Fitness, Ihre mentale 
     Verfassung und Konzentrationsfähigkeit. Machen Sie während der 
     Fahrt genügend Pausen. Das Motorrad verzeiht nur selten Fehler 
     oder Momente der Unachtsamkeit.
   - Wenn es nach der notwendigen Vorbereitung dann endlich losgeht: 
     Behalten Sie stets eine defensive und vorausschauende Fahrweise 
     bei. Fahren Sie sicherheitsbewusst und verzichten Sie im Zweifel
     auch auf mögliche Vorrechte. Besondere Vorsicht gilt 
     insbesondere bei: Kreuzungen und Einmündungen, Gegenverkehr, 
     tiefstehender Sonne, feuchten Straßenabschnitten, 
     Straßenschäden, verschmutzter Fahrbahn sowie 
     landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Rechnen Sie auch immer mit 
     möglichen Fehlern anderer Verkehrsteilnehmender.
   - Fahren Sie immer mit eingeschaltetem Licht und schauen Sie bei 
     Ihrer Fahrt weit voraus.
   - Achten Sie auf genügend Abstand zum Vorausfahrenden und beim 
     Überholen.
   - Reduzieren Sie vor Kurven rechtzeitig Ihre Geschwindigkeit - 
     insbesondere, wenn diese nicht vollständig einsehbar sind - und 
     schneiden Sie Kurven nicht.
   - Wenn Sie in der Gruppe unterwegs sind, fahren Sie defensiv und 
     überholen Sie innerhalb der Gruppe nicht.
   - Nehmen Sie, wenn möglich, an einem Fahr- und/oder 
     Sicherheitstraining teil, um Ihr Fahrkönnen zu überprüfen und 
     sich wieder an Ihre Maschine, deren Besonderheiten sowie an 
     Schräglagen in Kurven und das Halten der Balance auf zwei Rädern
     zu gewöhnen. Fahr- und Sicherheitstrainings für Motorradfahrer 
     werden gerade zu Saisonbeginn von verschiedenen regionalen 
     Kreisverkehrswachten und privat organisierten Vereinen 
     angeboten. Sie ermöglichen es den Bikern, schnell wieder die 
     nötige Sicherheit am Lenker zu finden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Referat Prävention
Telefon: 0751 803-1042
E-Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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