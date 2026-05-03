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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Notlandung von Ultraleichtflugzeug bei Herdwangen-Schönach

Pfullendorf (ots)

Am Samstag, gegen 19:24 Uhr, kam es bei Herdwangen-Schönach zu einer Notlandung eines elektrischen Ultraleichtflugzeugs. Der Pilot, der alleine an Bord war, startete vom Flugplatz Pfullendorf mit Ziel zum Flugplatz Radolfzell. Kurz nach dem Start, in einer Höhe von etwa 10 Metern, bemerkte der Pilot einen plötzlichen und starken Leistungsverlust des Flugzeugs. Umgehend entschied sich der Pilot, zum Ausgangsflugplatz Pfullendorf zurückzukehren. Im Rahmen dieser Maßnahme leitete er eine Kehre ein und fuhr das Fahrwerk des Flugzeugs wieder aus. Aufgrund des rapiden Höhenverlusts sah sich der Pilot gezwungen, eine Notlandung auf einer nahegelegenen Wiese durchzuführen. Leider überfuhr das Flugzeug während der Notlandung einen quer verlaufenden, leicht erhöhten Feldweg, was zu einer Drehung des Flugzeugs führte. Nach etwa 30 Metern kam das Ultraleichtflugzeug in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Glücklicherweise konnte der Pilot das Cockpit unverletzt und selbstständig verlassen. Die Notlandung führte zu erheblichem Sachschaden am Propeller und am Fahrwerk des Flugzeugs, der auf geschätzte 45.000 Euro taxiert wird. Die genauen Ursachen für den Leistungsverlust des Ultraleichtflugzeugs und die Handlung des Piloten sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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