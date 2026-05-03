Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Fußgängerin von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, erlitt eine 55-jährige Fußgängerin, als sie am Samstagabend gegen 19:30 Uhr ein Fahrrad schiebend die Ravensburger Straße Höhe Bahnhofstraße überqueren wollte. Hierbei wurde sie vom Pkw VW eines 74-Jährigen erfasst, der kurz zuvor von der Zeppelinstraße rechts in die Ravensburger Straße eingebogen war. Die Fußgängerin prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw, wurde von diesem abgewiesen und schlug auf der Fahrbahn auf. Sie wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt und kam zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus. Nachdem bei ihm eine alkoholische Beeinflussung von etwa 0,5 Promille festgestellt wurde und er weiterhin angab Medikamente eingenommen zu haben, wurde eine Blutentnahme veranlasst und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfall werden von der Verkehrspolizei Kißlegg geführt. Diese bittet Zeugen des Unfalls sich unter T. 07563/9099-0 zu melden.

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