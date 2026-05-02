Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Aus bislang unbekannter Ursache brach am frühen Samstagabend gegen 16:27 Uhr in Reutstock ein Brand in einem landwirtschaftlich genutzten Anwesen aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Laut Zeugen brach das Feuer gebäudemittig im Bereich des Heustocks aus. Durch die enorme Hitze geriet das angrenzende Wohngebäude teilweise in Brand. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch verhindert werden, dass sich dieser Brand ausbreitete. Durch den Brand verendeten drei Kälber, welche sich im Stall befanden. Die restlichen Rinder befanden sich zur Brandzeit auf der Weide. Ein Ersthelfer erlitt leichte Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 1.000.000 Euro. Der Sall brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandermittlungen wurden vom Polizeirevier Wangen übernommen.

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