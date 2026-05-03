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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Heckenbrand durch Unkrautbrenner

Am Samstagmittag wollte ein 72-jähriger Mann Unkraut in einer Einfahrt mit Hilfe eines gasbetriebenen Unkrautbrenners abflammen. Hierbei geriet eine angrenzende Thujahecke in Brand, der sich auf Grund der derzeitigen Trockenheit schnell ausbreitete. Die Löschversuche des Verursachers hatten wenig Erfolg, woraufhin der Brand von der verständigten Feuerwehr gelöscht und somit ein Übergriff auf Wohnhäuser verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Gegen den Verursacher wurde von den Beamten des Polizeireviers Sigmaringen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Göggingen

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Rande des Bierfests in Göggingen-Altlachen wurde nach Mitternacht eine 4-köpfige Gruppe Jugendlicher von einem bislang unbekannten Täter zunächst verbal angepöbelt und in der Folge körperlich angegriffen. Während die Gruppe im Bereich der Skaterrampe auf ihren Fahrer wartete, kam der Unbekannte auf sie zu. Als sie zunächst in Richtung Festgelände weggingen, begann der Täter auf die Jugendlichen einzuschlagen. Hierdurch wurden 3 von ihnen leicht verletzt, wovon einer in ein naheliegendes Krankenhaus für weitere Untersuchungen kam. Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: 180-185 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, rot-weiss kariertes Hemd (Holzfällerstyle), kurze hellbraune Haare mit Seitenscheitel und dunkle Jeans. Er stieg in einen dunklen PKW und entfernte sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Täter eingeleitet und bittet unter Tel. 07571/1040 um Hinweise.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Wohngebäude

Im Verlauf des Samstags wurden in der Straße Am Kirchberg aus einem Wohngebäude, das gerade renoviert wird, ca. 400 bis 500 Meter Kabel sowie ein Baustellenradio der Marke Makita entwendet. Der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter T. 07581/4820 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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