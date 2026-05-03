Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Am Samstagnachmittag wollte ein 45-Jähriger Unkraut mit einem gasbetriebenen Heckenbrenner entfernen. Hierbei geriet eine Thujahecke in Brand. Der Verursacher versuchte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers zu löschen, was jedoch nicht gelang. Letztlich wurde der Brand von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Nachdem die Hecke in nächster Zeit hätte abgerissen werden sollen, wurde kein Sachschaden geltend gemacht und der Sachverhalt wird der zuständigen Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

Oberteuringen

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr kam es beim Blütenfest im Festzelt in der Augustin-Bea-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann von einem bislang unbekannten Täter kräftig gestoßen wurde und hierdurch zu Boden fiel. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine leichte Verletzung an der Stirn. Der Täter entfernte sich unerkannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Täter eingeleitet und bittet unter Tel. 07541/7010 um Hinweise.

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