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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin übersehen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 05.05.2026 befuhr gegen 17:00 Uhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin den Fahrradschutzstreifen der Zeppelinstraße aus Richtung Hindenburgstraße kommend. Kurz vor der Kreuzung zur Neustadter Straße überfuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer den Fahrradschutzstreifen, ohne auf die bevorrechtigte Radfahrerin zu achten. Die 27-Jährige musste stark abbremsen und stürzte infolge des Bremsmanövers. Anschließend nahm sie die Verfolgung des PKW auf und konnte diesen in Höhe der Horststraße anhalten. Dort übergab der Fahrer ihr 20 Euro zur Schadensregulierung, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seine Personalien anzugeben. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen PKW gehandelt haben soll, der von einem älteren Mann geführt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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