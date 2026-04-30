Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Nachtrag zu Pressemitteilung (5906182) Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der L 118 (Robert-Bosch-Straße) zwischen Jägersburg und Homburg, in Höhe der Einmündung Steinbachstraße, ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten 19-jährigen Motorradfahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 21-jähriger Pkw-Fahrer von der Steinbachstraße in die Robert-Bosch-Straße ein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers zu beachten. Es kam zur Kollision zwischen Motorrad, Motorradfahrer und dem Pkw, infolgedessen der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Am Pkw sowie Motorrad entstand Totalschaden.

Die L118 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 4 Stunden voll gesperrt. Ein externer Unfallgutachter wurde beauftragt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Der Motorradfahrer ist am 30.04.2026 im Krankenhaus verstorben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

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